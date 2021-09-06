Sancaktepe’de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Sancaktepe’de okula öğrencileri bıraktıktan sonra seyir halinde olan okul servisiyle panelvan tipi kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Okul servisi sürücüsüyle panelvan kamyonetteki 3 kişi olmak üzere toplamda 4 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı. Okul servisinin içinde öğrenci olmaması olası faciayı önledi.

Kaza, Sancaktepe Paşaköy Adnan Sokak’ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Okul servisi sürücüsü Berkan Sezgin, okulların uzun süre sonra yüz yüze eğitime geçtiği ilk günde öğrencileri okula bıraktıktan sonra okuldan ayrılarak yola koyuldu. Okul servisi Adnan Sokak üzerinde seyir halinde olduğu sırada, iddiaya göre yolu tek yön sanıp yola kontrolsüz giriş yapan panelvan tipi kamyonet sürücüsü ile karşı karşıya geldi. 34 LAL 650 plakalı Volkswagen marka okul servisi ile 34 DD 2629 plakalı Mitsubishi marka kamyonet yolda kafa kafaya çarpıştı. Panelvan tipi kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi ile okul servisi sürücüsü Sezgin araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. 4 yaralı, ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan çekilmesinin ardından yol tekrar araç geçişine açıldı. Öte yandan okul servisinin içerisinde öğrenci olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza hakkında konuşan Mustafa Ak, "Normalde burası gidiş geliş. Bu taraftan gelen arabalar tek yön sanıyor. Kaptırıyor geçiyorlar genelde. Çok kaza oluyor genelde. Yaralılar vardı. Diğeri de okul servisi. Allah’tan boşmuş" dedi.