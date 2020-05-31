Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe’de bulunan Aydos Ormanı’nda 2 ayrı noktada gündüz saatlerinde kundaklama iddiasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
Sancaktepe’de orman yangını
SANCAKTEPE’DE AYDOS'TA BULUNAN ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. YANGINA MÜDAHALE İÇİN OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ.
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