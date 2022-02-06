Sancaktepe’de simit fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, yangında 2 işçi ise dumandan etkilendi.
Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan simit fabrikasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 işçi dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının işçilerin dinlenme bölümünden çıktığı öğrenildi.
Fatih Bayraktar isimli bir vatandaş, evde kahvaltı yaptıkları sırada dumanların yükseldiğini gördüğünü söyleyerek, “Mayalama deposunda çıkmış” dedi.