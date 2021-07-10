Sancaktepe’de uyuşturucuları alıcı ismine göre paketleyen şahıslar yakalandı

Sancaktepe’de park halindeki araçta bulunan şahıslardan şüphelenen polis, otomobilde yaptığı aramada 53,81 gram metamfetamin, 4,36 gram bonzai, 25 adet extacy hap ele geçirdi. Polis ayrıca araç içerisinde peçeteye sarılmış halde ve birinin üzerinde “Nazif Abiye” diğerinin üzerinde “Kamil Abi” yazılı metamfetamin buldu.
Öte yandan araçta 4,36 gram bonzai, 25 adet extacy hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 35 TL para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 adet cep telefonu ele geçirildi.Haklarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçundan işlem yapılarak aynı gün adli makamlara sevk edilen G.Ç. ve M.C.D. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.