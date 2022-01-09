Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde PKK’lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç için cenaze töreni düzenlendi.
Şanlıurfa’da şehit düşen Piyade Onbaşı Enes Koç son yolculuğuna uğurlanıyor
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde PKK’lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç için cenaze töreni düzenlendi.
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