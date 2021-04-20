Sansasyonel eylem hazırlığı yapan Rus ve Afgan kökenlilerden oluşan DEAŞ hücresi çökertildi

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik MİT ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonda yakalanan 14 şüpheli arasında bulunan Afgan ve Rus uyruklu bir hücrenin, sansasyonel eylem hazırlığı içinde olduğu belirlendi. DEAŞ hücresinin bu operasyonla çökertildiği bildirildi.
MİT, hücreyi adım adım takip ediyorduGüvenlik servislerinin takibinde yer alan yabancı uyruklu 14 kişi içindeki Afganistan ve Rusya uyruklu bir hücrenin, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yaparak İstanbul’da sansasyonel eylem planladıkları ortaya çıktı. MİT ve Emniyetin takibindeyken yakalanan kişilerin eylemi Suriye’de tasarlayarak yurda giriş yaptıkları kaydedilirken, çökertilen DEAŞ hücresinin hedef aldığı eylemin detaylarına ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı. Operasyonda ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyallerin deşifre edilmesiyle operasyonun genişleyebileceği ifade ediliyor. Yakalanan şüphelilerin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.