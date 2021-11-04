Sarayburnu’nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz’e açıldı

Sarayburnu’nda 3 gündür demirleyen ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı ‘USS Mount Whitney’ adlı savaş gemisi Karadeniz’e açıldı.
ABD Donanmasının 6. Filosuna ait LCC 20 Borda numaralı ’USS Mount Whitney’ isimli komuta kontrol gemisi 3 gün önce Sarayburnu’nda demirlemişti.
Savaş gemisi sabah saatlerinde Sarayburnu’ndan hareket ederek İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Yaklaşık 1,5 saat içerisinde boğazdan geçişini tamamlayan 188 metre uzunluğundaki gemi, Yavuz Sultan Selim köprüsünün altında geçerek Karadeniz’e doğru yol aldı.