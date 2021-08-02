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Sargılı kolla içinde 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı çalan zanlı tutuklandı

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İstanbul Küçükçekmece’de sargılı kolla içinde 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı otomobilden çalan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sargılı kolla içinde 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı çalan zanlı tutuklandı
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İstanbul Küçükçekmece’de sargılı kolla içinde 1 milyon liralık çeklerin bulunduğu çantayı otomobilden çalan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Küçükçekmece’de bir kişi, içinde 1 milyon liralık çekin bulunduğu çantayı otomobiline bıraktı. Bu sırada kendisini takip eden biri kolu sargılı 2 kişi, aracın camını kırıp çeklerin bulunduğu çantayı ve dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden kolunda sargı olan S.Y. (27) isimli şahıs dün akşam yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.Y tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.
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