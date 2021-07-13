Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesinde görevli meslektaşı Doktor Kaan Erol’u bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter’in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, zanlının ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep

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Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesinde görevli meslektaşı Doktor Kaan Erol’u bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter’in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, zanlının ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesinde görevli meslektaşı Doktor Kaan Erol’u bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter’in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, zanlının ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep
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Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesinde görevli meslektaşı Doktor Kaan Erol’u bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter’in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, zanlının ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
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