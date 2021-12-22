banner4556

Sarıyer beyaza büründü

banner4336

İstanbul Sarıyer’in yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıkan kartpostallık kar manzarası drone ile görüntülendi.

Sarıyer beyaza büründü

İstanbul Sarıyer’in yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıkan kartpostallık kar manzarası drone ile görüntülendi.

banner4575

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, kar yağışı İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Sarıyer’de ise dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırınca yüksek kesimler beyaza büründü. Sarıyer’in Maden, Bahçeköy ve Merkez mahallelerindeki kar manzarası mest etti. Bahçeköy’de bulunan ormanlık alandaki kartpostallık kar görüntüsü drone ile görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kartal’da istinat duvarı çöktü, çocuk parkının...
Kartal’da istinat duvarı çöktü, çocuk parkının...
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4578

banner4349