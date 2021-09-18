Sarıyer sahilinde 4 ton midye ele geçirildi

Sarıyer’de denetim yapan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahilde yasa dışı yollarla avlanmış 4 ton canlı midye ele geçirdi.
Denetimlerde kaçak midye avcılığı yaptığı belirlenen 6 kişiye 11 bin 997 TL ceza kesildi.
Sarıyer’de denetim yapan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahilde yasa dışı yollarla avlanmış 4 ton canlı midye ele geçirdi.
Sarıyer’de denetim yapan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahilde yasa dışı yollarla avlanmış 4 ton canlı midye ele geçirdi.
Denetimlerde kaçak midye avcılığı yaptığı belirlenen 6 kişiye 11 bin 997 TL ceza kesildi.