Sarıyer’de 3 gecekondu alev alev yandı: İtfaiye eri ölümden döndü

Sarıyer’de bir gecekondunun çatısında başlayan yangın 3 gecekonduyu kül etti. Çevredeki binalara sıçrayan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Alevlere müdahale ederken ayağı kayan bir itfaiye eri ölümden döndü.
İtfaiye eri ölümden döndü
Yangın nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Korona virüs salgınına rağmen sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar çalışmaları film izler gibi izledi. Polis ekipleri ise sokağın girişine ve çıkışına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ayrıca çalışmalar esnasında yangına çatıdan müdahale eden bir itfaiye eri ayağının kayması sonucu düşerken diğer bir itfaiye eri tarafından tutularak ölümden döndü. Öte yandan çalışmalar drone ile havadan da görüntülendi.Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.