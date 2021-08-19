Sarıyer’de atlı polislerden korona virüs denetimi

Sarıyer’de atlı polis ekipleri korana virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetime vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sarıyer Kireçburnun’da İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polis ekipleri korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Atlı polis ekibi, vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen kuralları ve maske takıp takmadıklarını kontrol ederken atlı ekipler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bunun yanı sıra denetimler’ de bazı vatandaşlar atlı birliklerle fotoğraf çektirdi.