banner4556

Sarıyer’de çatılar uçtu ağaçlar devrildi

banner4336

Sarıyer’de şiddetli lodos nedeniyle çatılar uçtu ağaçlar devrildi. Bir ağaç da binanın üzerine devrildi.

Sarıyer’de çatılar uçtu ağaçlar devrildi
banner3909
banner4558

Sarıyer’de şiddetli lodos nedeniyle çatılar uçtu ağaçlar devrildi. Bir ağaç da binanın üzerine devrildi.

İstanbul’da dün başlayan lodos, etkisini sürdürüyor. Sarıyer’de şiddetli lodos nedeniyle bugün iki ağaç devrildi. Bahçeköy’de bulunan ağaçlardan biri yola devrilirken, bir Çınar ağacı da binanın üstüne devrildi. Meydana gelen olaylarda şans eseri kimse yaralanmazken, daha sonra Yeniköy Bağlar mevki’inde bir evin çatısı yan binanın çatısına uçtu. O esnada yere düşen parçalar park halinde duran bir otomobilin üstüne düştü. Meydana gelen olaylarda şans eseri kimse yaralanmadı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kocaeli Valiliği’nden cami iskelesinin çökmesi...
Kocaeli Valiliği’nden cami iskelesinin çökmesi...
  1. ASAYİŞ

banner4390

banner4349

banner3841