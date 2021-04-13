Sarıyer’de dönüş yapan genç sürücü kayalıklardan aşağı uçtu

Sarıyer’de dönüş yapan genç sürücü otomobiliyle dönüş yapacağı sırada yaklaşık 70 metreden aşağıya uçtu. Ters dönen otomobildeki sıkışıp mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. Halat yardımı ile yukarıya çıkartılan gencin kurtarılma anları kameralara yansıdı.
70 metreden aşağıya uçtuYaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından sürücü ekipler tarafından kurtarılarak sedyeyle konuldu. Vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla yaralı sürücü halat yardımıyla yola çıkartıldı. Ambulansa konulan genç ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genci kurtarma anları ise kameralara yansıdı. Olayın ardından jandarma ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kayalıklarda kalan araç ise drone ile havadan görüntülendi.