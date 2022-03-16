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Sarıyer’de dron destekli trafik denetimi

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Sarıyer’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmayan sürücülere para cezası kesildi.

Sarıyer’de dron destekli trafik denetimi
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Sarıyer’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmayan sürücülere para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve trafik polisleri, Sarıyer’de trafik denetimi gerçekleştirdi. Dron ile gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Emniyet kemeri takmayan sürücüler, dron kamerasından tespit edilerek durduruldu. Kontrol noktasında durdurulan sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında 3 kişiye emniyet kemeri takmamaktan sürücü başına 196 TL olmak üzere toplamda 588 TL para cezası kesildi. Sürücüler ise durumdan pişman olduklarını ve herkesin güvenliği için emniyet kemerinin takılması gerektiğini söyledi.

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