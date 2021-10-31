Sarıyer’de far hırsızları kamerada

Sarıyer’de park halindeki otomobilin farklarını saniyeler içinde sökerek kaçan 2 kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Sarıyer’de geçtiğimiz günlerde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddeye motosikletle gelen 2 kişi gözlerine kestirdikleri otomobilin farlarını 20 saniye içinde sökerek kaçtı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda motosiklet ile kasklı 2 kişinin geldiği görülüyor. Otomobilin önünde durup çevreye bakınan hırsızlar, bir aracın geldiğini fark edince olay yerinden uzaklaşıyor. Araç gittikten sonra geri dönen hırsızlardan biri motosikletten inerek otomobilin farlarını söküyor. Farları alan hırsızlar motosiklete binerek kaçıyor.