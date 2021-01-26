Sarıyer’de feci kaza: 1 ölü

Sarıyer Bahçeköy orman yolunda yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonla çarpıştı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, arkadaşı ise yaralı olarak kurtuldu.
Genç sürücü hastanede hayatını kaybetti
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin içerisinde sıkışan sürücü ve arkadaşını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan Karakurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İncelemelerin ardından otomobil trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.