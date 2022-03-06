Sarıyer’de hatalı sollama yapan araç karşı yönden gelen araca çarptı: 3 yaralı

Sarıyer’de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı 34 EUZ 550 plakalı otomobil, sollama yaparken karşı yönden gelen 34 FJ 8573 plakalı araçla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişiden 3’ü hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen ambulans içerisinde yapılırken, kaza sonrası iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Hatalı sollama yapan otomobilin çarptığı araçta yaralanan sürücü Yıldırım Öztunç, “Ben kendilerini tanımıyorum ama polisin aldığı ifadeye göre alkollüymüş. Ben kendi yolumda giderken yaklaşık 120 kilometre ile çok büyük bir hızla geliyordu ve bir başka aracı sollamaya çalışıyordu. Bizim yolumuza girdi, ben kaçmaya çalıştım ama yine de yan taraftan vurdu. Olan budur. Biz arabada iki kişiydik, kardeşim ve ben. İkimizde yaralandık ama iyiyiz” diye konuştu.

Kazayı gören Ali Şabat ise, “Beyaz araç çok hızlı geliyordu. Aşırı bir sürat vardı. O arabaya vurunca bu araba da geri geri kaydı gitti. Biz de insanlara yardım etmeye çalıştık. Yaralılar aracın içerisindeydi. Ambulans çağırdık, geldiler. Aldı götürdüler” dedi.