Sarıyer’de henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında 3 gecekondu alev alev yanarken, yangın yakındaki bir binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Sarıyer’de henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında 3 gecekondu alev alev yanarken, yangın yakındaki bir binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.