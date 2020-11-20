Sarıyer’de kısıtlamanın ilk dakikalarında jandarmadan eğlence mekanlarına denetim

Sarıyer’de yeni tip korona virüs salgıyla mücadelede yeni kısıtlamaların başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi.
“Biz bu süreci destekliyoruz”İşletmelerinin kısıtlı hizmet vermesiyle ilgili konuşan İşletme Müdürü Osman Hurşan, “Vakalar artıyor biz de bu süreci destekliyoruz. İnsanların eve kapanıp kendilerini izole etmesini istiyoruz. Kötü bir süreçten geçiyoruz inşallah bu süreci hep birlikte atlamayı temenni ediyoruz. Bundan sonra restoran olarak paket servis hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.