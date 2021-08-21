Sarıyer’de kopan elektrik kablosu alev aldı, olası faciadan dönüldü

Sarıyer’de şiddetli rüzgar sebebiyle ağacın üzerine takılan elektrik kablosu alev aldı. Alev alan ağaç itfaiye ekiplerince söndürülürken olası bir faciadan dönüldü.

Olay, Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi Badem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ağacın üzerinden geçen elektrik kablosu şiddetli rüzgar nedeniyle koparak ağaçta takılı kaldı. Enerji yüklü olan kablodan patlayarak kıvılcımların çıkması ise mahalle sakinlerinde panik oluşturdu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, elektrik arıza ekipleri elektriği kesti. Ağaçta meydana gelen küçük yanma ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.