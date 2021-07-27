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Sarıyer’de korkutan yangın

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Sarıyer İstinye Mahallesi’ndeki bir gecekonduda yangın çıktı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Sarıyer’de korkutan yangın
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Sarıyer İstinye Mahallesi’ndeki bir gecekonduda yangın çıktı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Sarıyer İstinye Mahallesi Günaralığı Sokak’ta bulunan tek katlı bir gecekondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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