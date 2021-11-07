Sarıyer’de minibüs kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Sarıyer’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarptı. Kazada minibüs şoförü hayatını kaybederken 7 yolcu yaralandı.

Kaza, Hacı Osman Bayırı Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sarıyer istikametine seyreden Murat Tekoğlu yönetimindeki 34 M 5148 plakalı yolcu minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Kazada şoför Murat Tekoğlu ve 7 yolcu yaralandı. Bazı yolcular araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yolcular kaldırımda gözyaşlarına boğulurken, araç içerisinde sıkışanlar ise itfaiyenin yardımını bekledi. Yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan minibüs sürücüsü Murat Tekoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Tekoğlu’nun işe yeni başladığı ve ilk kez direksiyon başına geçtiği iddia edildi.