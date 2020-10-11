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Sarıyer’de seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü

SARIYER’DE SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Sarıyer’de seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Çift Taban mevkiinde seyir halinde iken yanmaya başlayan kamyonet kısa sürede alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 10.19’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Çift Taban mevkiinde seyir halinde olan kamyonette bilinmeyen bir nedenden ötürü dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü tarafından yol kenarına park edilen ve kısa sürede alevlerin yükseldiği kamyonet için İBB Yavuz Sultan Selim itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Olay sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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