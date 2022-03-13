Sarıyer’de trafik kazası: Takla atan araçtan çıkartılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Sarıyer’de iki aracın karıştığı trafik kazasında bir otomobil takla attı. Takla atan araçta sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SR 1546 plakalı araçla seyir halindeki olan Celal C. isimli sürücüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Spin atan araç seyir halindeki 34 FL 1895 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Y. yönetimindeki 34 FL 1895 plakalı araç kaldırıma sürüklendi ve takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı kadını sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı

Celal C. ve Ömer Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, takla atan otomobildeki yolcu Nimet Y. araç içinde sıkıştı. Nimet Y. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nimet Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“Emniyet kemerleri takılı olduğu için çok ucuz atlattılar”

Olay yerinde olan Sabahattin Eyüboğlu isimli vatandaş, “Biz Sarıyer’e doğru yürüyorduk. Sarıyer’den gelen bir aracın yola savrulduğunu gördüm. Bu aracı da daha sonra gördüm. Hangisinin hangisine çarptığını tam olarak bilmiyorum. Yaralılar vardı, esas yaralı olan bir kadındı. Takla atan araçtan çıktı” dedi. Kazaya tanık olan bir başka vatandaş Neriman Eyüboğlu ise, “Çok ağır değildi, biraz dilini ısırmış. Emniyet kemerleri takılı olduğu için çok ucuz atlattılar” diye konuştu.