Sarıyer’de zırhlı aracın da içlerinde bulunduğu zincirleme kaza: 3 yaralı

Sarıyer’de özel harekat polisine ait Ejder zırhlısının da karıştığı 7 araçlık zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, bugün sabah 10.30 saatlerinde Sarıyer, Maslak Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içlerinde polis özel harekata ait Ejder isimli zırhlının sürücüsü, seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yol kenarında bulunan ağaca, ardından ise yolda bulunan 6 araca çarptıktan sonra refüje çıktı. Kaza sonucu iki araç kullanılamaz hale gelirken, 3 kişi de hafif yaralandı. Kaza nedeniyle caddede durma noktasına geldi. Olayı gören civardaki vatandaşlar ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale dönerken, polis olay ile ilgili çalışma başlattı.

"Bir anda bomba gibi patladı"

Kazada aracı kullanılamaz hale gelen bir kişi, “Yolda gidiyordum bir anda arkadan bomba gibi patladı. Arabam da mahvoldu. Önce ağaca çarpıyor. Ben de o sırada önüme bakıyordum. Bir anda bomba gibi patladı” şeklinde konuştu.