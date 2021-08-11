Sarıyer’deki yangına polis müdahalesi

Sarıyer’de dünkü yangının çıktığı ormanlık alandan bugün de dumanların yükselmesi paniğe neden oldu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yangın tüpüyle müdahalesi yangının büyümesini önlerken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
“Buralarda biri var ve yakmaya çalışıyor”
Dumanları fark edip hemen 112 ekiplerini aradığını söyleyen Niyazi Sabun, “Buralarda biri var ve yakmaya çalışıyor. Bahçedeydim, komşu fark edip dedi ki duman çıkıyor. Ekip arkadaşlar geldi, yangını arıyoruz nerede diye meğerse ufak çaplı bir ateş yakmışlar. Allah’tan tutuşmadı. İtfaiyeci arkadaşlar müdahale etti. Allah’tan tutuşmadı, tutuşsa alır başını giderdi. Beklemek lazım yağmurlar yağana kadar beklememiz lazım” dedi.Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.