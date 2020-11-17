Şarkıcı Bulut Duman’ın uğradığı silahlı saldırı sonrası görüntüleri cep telefonlarına yansıdı

Akşam saatlerinde Kadıköy Fikirtepe’de silahlı saldırıya uğrayan Bulut Duman’ın olay yerindeki görüntüleri cep telefonlarına yansıdı.Akşam saatlerinde Fikirtepe’de aracına binmek üzere iken silahlı kişilerin kurşunlarına hedef olan Şarkıcı Bulut Duman’ın kanlar içinde yerde yattığı görüntüler cep telefonlarına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile ambulansa alınan şarkıcı Bulut Duman hastaneye kaldırıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 silahlı saldırgan olay yerinden uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandığı görüntüler kameralara saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanan Şarkıcı Bulut Duman’ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis silahlı saldırı gerçekleştiren 3 zanlıyı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.