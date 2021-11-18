banner4556

Şarköy’de tekneyle Yunanistan’a kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı

banner4336

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında deniz yolunu kullanarak Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı.

Şarköy’de tekneyle Yunanistan’a kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı
banner3909
banner4558

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında deniz yolunu kullanarak Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi’nin Şarköy ilçesi açıklarında devriye atan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde şüpheli bir tekne fark etti. Durdurulan teknede yabancı uyruklu 193 kişi olduğu fark edilerek, söz konusu teknenin Şarköy limanına yanaştırılması sağlandı. Limana yanaştırılan teknedeki 193 kaçak göçmenin su ve yiyecek ihtiyaçları karşılandıktan sonra Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilecekleri öğrenildi. Yunanistan’a göçmenleri kaçıran teknenin yabancı uyruklu kaptanı ise gözaltına alındı.

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya da göçmenlerin bulunduğu alana gelerek, yiyecek ve su dağıtımı konusunda yardımcı oldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bilecik’te yaklaşık 1700 yıllık el yazması...
Bilecik’te yaklaşık 1700 yıllık el yazması...
  1. ASAYİŞ

banner4389

banner4349

banner3841