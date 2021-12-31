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Savunma sanayiinden akaryakıt gemisi projesi

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, DESAN-ÖZATA iş ortaklığı ile akaryakıt gemisi projesi sözleşmesi imzalandı.

Savunma sanayiinden akaryakıt gemisi projesi
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, DESAN-ÖZATA iş ortaklığı ile akaryakıt gemisi projesi sözleşmesi imzalandı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DESAN-ÖZATA iş ortaklığı ile akaryakıt gemisi projesi sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Demir, yaptığı açıklamada, “Projeyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, millî tasarıma sahip, yerlilik oranı yüzde 80’e ulaşacak 4 gemiyle liman içi denizlerimizde akaryakıt ikmali görevini daha etkili icra edecek. Hayırlı olsun” dedi.

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