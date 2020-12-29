Yürütülen soruşturmalarda, potansiyel vergi mükellefi Isanne SARL unvanlı şirketin adresinin boş olduğu ve hayali bir ‘şirket’ konumunda bulunduğu ifade edilirken, böyle bir firmanın belirtilen adreste faaliyet göstermediği anlaşıldı. SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın ikametinde yapılan aramada ise şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi. Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 12:58
SBK Holding ve 6 şirketine operasyon: 10 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10’u gözaltına alındı. Kara para operasyonunda şirketlerin çoğunun hayali olduğu ortaya çıktı. Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın ikametinde yapılan aramada ise, şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi.
Yürütülen soruşturmalarda, potansiyel vergi mükellefi Isanne SARL unvanlı şirketin adresinin boş olduğu ve hayali bir ‘şirket’ konumunda bulunduğu ifade edilirken, böyle bir firmanın belirtilen adreste faaliyet göstermediği anlaşıldı. SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın ikametinde yapılan aramada ise şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi. Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 12:58
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