Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisi uyuşturucudan tutuklandı

İstanbul Maltepe’de bir otelde 24 yaşındaki Sedanur Şen’in ölümüne ilişkin gözaltına alınarak serbest bırakılan ve itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin, “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklandığı ortaya çıktı.
Uyuşturucudan tutuklandığı ortaya çıktı
Şüpheli Serdar Y.’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan dün gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi. Sedanur Şen’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çıkarılan yakalama kararının ardından ise şüpheli henüz hakim karşısına çıkmadı.