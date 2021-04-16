Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüphelinin 49’u adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin Covid-19 salgını nedeniyle gözetim altında olduğu, 4 şüphelinin ise dün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin Covid-19 salgını nedeniyle gözetim altında olduğu, haklarında "rüşvet" suçundan işlem yapılan 4 kişinin ise dün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.Adliyeye dün sevk edilen şüphelilerden 2’sinin tutuklandığı kaydedildi.