Sedat Peker’in Beykoz’daki villasında polis arama yapıyor

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Sedat Peker’in Beykoz’daki villasında arama çalışmaları devam ediyor.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisi, suç örgütü kurduğu iddia edilen Sedat Peker ve suç örgütü mensubu 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Sakarya, Konya, Trabzon ve Hatay’da 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sedat Peker’in Beykoz’daki villasına da polis tarafından operasyon düzenlenirken, polis ekiplerinin villada arama çalışmaları sürüyor.