Sedef Kabaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sözleri nedeniyle ise ’kamu görevlisine hakaret’ su

Sedef Kabaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sözleri nedeniyle ise ’kamu görevlisine hakaret’ suçundan toplamda 11 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.