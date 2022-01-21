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Sedef Kabaş’a ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma

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Gazeteci Sedef Kabaş’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Sedef Kabaş’a ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma
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Gazeteci Sedef Kabaş’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat yazılarak, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ile savunmasının alınması istendi.

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