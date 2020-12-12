Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenen tır, yolun öbür tarafındaki bariyerlere çarptıktan sonra yatay şekilde durabildi. Araç içinde sıkışan tı

Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenen tır, yolun öbür tarafındaki bariyerlere çarptıktan sonra yatay şekilde durabildi. Araç içinde sıkışan tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken kaza nedeniyle Topkapı istikametinde yol trafiğe kapandı.

Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenen tır, yolun öbür tarafındaki bariyerlere çarptıktan sonra yatay şekilde durabildi. Araç içinde sıkışan tı
Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenen tır, yolun öbür tarafındaki bariyerlere çarptıktan sonra yatay şekilde durabildi. Araç içinde sıkışan tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken kaza nedeniyle Topkapı istikametinde yol trafiğe kapandı.
YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3787

banner3552

banner3197