Sefaköy E-5 yan yolda lastiği patladığı iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin devrilen aracı kurtarma çalışmaları devam ediyor
Sefaköy E-5 yan yolda lastiği patladığı iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin devrilen aracı kurtarma çalışmaları devam ediyor
Sefaköy E-5 yan yolda lastiği patladığı iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin devrilen aracı kurtarma çalışmaları devam ediyor
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