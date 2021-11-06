Şehit mezarına çirkin saldırıyı yapan şahıs yakalandı

2015 yılındaki hain terör saldırısı sonrasında şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın Kocaeli’deki mezarına PKK yazan ve çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak küfürler eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

2015 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit edilen Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın mezar taşına çirkin saldırı gerçekleşti. Şehidin mezar taşına PKK yazan kimliği belirsiz bir kişi, kabristanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında şehit mezarına işediğini de yazan saldırgan paylaştığı fotoğrafa küfürler etti. Bu paylaşım neticesinde çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.