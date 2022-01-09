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Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç’un cenazesi baba ocağına getirildi

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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde PKK’lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç’un cenazesi İstanbul’daki baba ocağına getirildi. Evin önünde şehit için dualar edilip, helallik alındı.

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç’un cenazesi baba ocağına getirildi
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde PKK’lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç’un cenazesi İstanbul’daki baba ocağına getirildi. Evin önünde şehit için dualar edilip, helallik alındı.

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Şanlıurfa hudut hattına teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç’un naaşı, İstanbul Bahçelievler’de bulunan baba ocağına getirildi. Evin önünde şehit için dualar edilip, ardından helallik alındı. Aile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Vatandaşlar “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atarken, şehidin cenazesi ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Ataköy Camii’ne götürüldü.

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