Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda lüks otomobil alev topuna döndü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy bağlantı yolunda 2 genç kızın içerisinde seyrettiği lüks otomobil alev alev yandı. Otomobilin yandığı anlar kameralara yansırken, canlarını son anda kurtaran kızlar kişisel eşyalarını kurtaramadı. Kızlar olayın şokuyla güldükten sonra aracın son halinin fotoğrafını çekti.

Olay, saat 14.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş Ortaköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bağlantı yolunda seyir halinde olan sürücü Tuana Sert ve arkadaşı Hatice Uygur’un içerisinde bulunduğu BMW marka otomobilin motorunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine otomobilin her tarafına sardı. Aracın yandığını fark eden genç kızlar hemen araçtan inerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay esnasında genç kızların kişisel eşyalarını araçtan kurtaramadığı öğrenildi. Olay nedeniyle şoka giren genç kızlar, bir süre çalışmaları izledi. Arkadaşı ise cep telefonuyla otomobilin son halinin fotoğrafını çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip, olay yerine geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobilin yandığı anlar ve müdahale anları ise kameralara yansıdı. Olay nedeniyle bağlantı yolundaki trafik polis ekipleri tarafından kesildi.

Araç sürücüsü Tuana Sert “Araç birden motor uyarısı verdi. Aracı kenara çektikten sonra dörtlüleri yaktım. Arkadaşım yanımda oturuyordu. Arkadaşımın tarafından duman gelmeye başlayınca kontağı kapatıp araçtan uzaklaştık. Zaten yerlere yağ birikintileri dökülmüş. Zaten çok çabuk alev aldı. Motor uyarısı vermişti zaten direkt kontağı kapatıp dışarı çıktık. Ben çantamı aldım telefonumu alabildim. Arkadaşım eşyalarını alamadı, kredi kartlarım, sürücü kimliğim hepsi içerde kaldı” dedi.

Sağ koltukta bulunan Hatice Uygur “Yani çok korkutucuydu oradan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Zaten duman çıktığında kenara çektik çok tuhaf bir koku gelmeye başladı. Sağ koltuktaydım bir anda böyle alevler çıkmaya başladı kendimizi hemen arabanın dışına attık. Ben korktum yani böyle bir patlama olacak falan diye. Yani kötüydü bayağı” şeklinde konuştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.