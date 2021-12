Şehitler Parkı Parkı artık daha güvenli

Balıkesir’i daha güvenli bir şehir haline getirmek maksadıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Parkı ve Şehitler Parkı’nı güvenlik kameralarıyla donattı. İnternet alt yapısı güçlendirilen ve kameralar ile kör nokta bırakılmayan parkta Balıkesirliler artık daha güvenli ve kaliteli zaman geçirebilecek.

Güvenli bir şehir için çalışmalarına yön veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehir merkezinin en büyük parklarından olan, 100 dönüm alan üzerine kurulu Atatürk Parkı’nın aydınlatma ve elektrik altyapısını tamamen yenilendi. Parkın mevcut aydınlatmalarına ilave olarak 200 adet yeni nesil, verimli LED armatürlü aydınlatma direğinin montajını yaparak parkı daha güvenli ve ışıl ışıl bir hale getiren Büyükşehir Belediyesi, yeni nesil aydınlatmalar sayesinde elektrikten yüzde 60 tasarruf edecek. Parkta sunduğu ücretsiz wi-fi altyapısını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Büyükşehir bunun yanı sıra Atatürk Parkı’na 38, Şehitler Parkı’na ise 36 güvenlik kamerasıyla birer adet 360 derece dönebilen, hareketli kamera montajı yaptı. Kurulan sistemle parkları her an gözetim altında tutarak her türlü olumsuz duruma hızlı bir şekilde müdahale etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, daha güvenli ve daha huzurlu bir kent için çalışmalarını sürdürecek.

Parkta kör nokta kalmadı

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Şube Müdür Vekili Selami Barut, “Projeyle parkımızın tüm giriş çıkış kapıları, yürüyüş yolları ve yeşil alanların tamamı kör nokta kalmayacak şekilde güvenlik kamera sistemleriyle izlenmesi ve kontrol edilmesi sağlandı. Bu hizmetin devreye girmesiyle birlikte hemşehrilerimiz daha güvenli bir şekilde parkımızdan yararlanacak. Aynı zamanda Atatürk Parkı’nda ücretsiz internet hizmeti sunuyoruz. Bu hizmeti daha hızlı bir şekilde sunmak için internet altyapısını tamamen yeniliyoruz. Tamamlandığında başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımız sunduğumuz ücretsiz internet hizmetinden daha hızlı bir şekilde yararlanabilecek” açıklamasında bulundu. Projenin güvenliğin sağlanması noktasında önemli bir çalışma olduğunu söyleyen vatandaşlar ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.