Davayı karara bağlayan mahkeme, davacı Şehrazat’ın mali ve manevi haklarının davalılar tarafından ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, 11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte 239 bin 250 lira izinsiz kullanım bedeli ve 10 bin lira manevi tazminatın davalılar tarafından davacıya ödenmesine karar verdi. Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 10:49
Şehrazat, Acun Medya’ya açtığı davayı kazandı
Sanatçı Şehrazat, şarkılarının programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV 8 kanalına açtığı davayı kazandı. Mahkeme, davalıların Şehrazat’a 249 bin lira tazminatı 4 yıllık yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, davacı Şehrazat’ın mali ve manevi haklarının davalılar tarafından ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, 11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte 239 bin 250 lira izinsiz kullanım bedeli ve 10 bin lira manevi tazminatın davalılar tarafından davacıya ödenmesine karar verdi. Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 10:49
YORUM EKLE