banner4556

Şehrin ortasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

banner4664

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde parkta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şehrin ortasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
banner4584

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde parkta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

banner4336

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 194. Sokak’ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 10 kişilik iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile taraflar yanlarında bulunan silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada M.D. (18) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan şahıslar olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kıdemli atletler yemekte buluştu
Kıdemli atletler yemekte buluştu
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666