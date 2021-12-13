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Sel duvarları yıktı, onlarca hayvan telef oldu

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Edirne’nin Enez ilçesinde sel sularının şiddetine dayanamayan ahırın duvarları yıkıldı. Ahırda bulunan onlarca hayvan telef oldu.

Sel duvarları yıktı, onlarca hayvan telef oldu
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Edirne’nin Enez ilçesinde sel sularının şiddetine dayanamayan ahırın duvarları yıkıldı. Ahırda bulunan onlarca hayvan telef oldu.

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Enez’in Küçükevren köyünde şiddetli sağanak taşkınları da beraberinde getirdi. Yağış nedeniyle köy yolları adeta dereye döndü. Sel sularının şiddetine dayanamayan ahırın duvarları yıkılınca ahırda bulunan 70 tavuk, 14 kuzu ve 1 koyun telef oldu.

Hayvanların sahibi Batuhan Gürkan, "Şiddetli yağış nedeniyle duvarlar olduğu gibi yıkıldı. Nasıl oldu anlamadım. Ahırda bulunan çok sayıda hayvan telef oldu" dedi.

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