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Sel mağduru esnaf, iş yerine gelince şok yaşadı

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle iş yerlerini su basan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

Sel mağduru esnaf, iş yerine gelince şok yaşadı
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle iş yerlerini su basan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış su taşkınları beraberinde getirdi. İlçenin sanayi sitesinde birçok iş yeri su altında kaldı. Sel sularıyla mücadele edemeyen esnaf, iş yerini terk etti. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf karşılaştıkları manzara karşısında şoka uğradı. İş yerlerinin çamurla kaplı olduğunu gören esnaf, temizlik için kolları sıvadı. Kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizleyen esnaf, çok sayıda malzemenin zarar gördüğünü anlattı.

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