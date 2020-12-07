Yangın, akşam saat 21.00 sıralarında Silivri Selimpaşa’da bulunan bir barakada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2’si çocuk 5 kişinin yaşadığı barakadan çıkan dumanları fark eden bölgede görevli gece kartalları durumu itfaiyeye bildirerek aileyi barakadan çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, baraka tamamen yandı.Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020, 00:07
Selimpaşa'da korkutan baraka yangını
Silivri’de 2’si çocuk 5 kişinin yaşadığı barakada yangın çıktı. Aile bölgede görev yapan gece kartallarının dikkati sayesinde yangından yara almadan kurtuldu.
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