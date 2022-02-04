banner4556

Şemsiyeli kapı hırsızı kamerada

banner4664

Arnavutköy’de bir apartmanın girişinde bulunan demir kapıyı gözüne kestiren zanlı, şemsiye yardımı ile yüzünü gizleyerek önce demir kapıyı açtı sonra çaldı. Demir kapının çalınma anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Şemsiyeli kapı hırsızı kamerada
banner4581

Arnavutköy’de bir apartmanın girişinde bulunan demir kapıyı gözüne kestiren zanlı, şemsiye yardımı ile yüzünü gizleyerek önce demir kapıyı açtı sonra çaldı. Demir kapının çalınma anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi Nişan Sokak’ta meydana geldi. Bir apartmanın girişinde bulunan demir kapıyı gözüne kestiren zanlı, şemsiye yardımı ile yüzünü kapatarak demir kapının bulunduğu noktaya gitti. Demir kapıyı bulunduğu yerden sökerek çıkartan zanlı, iddiaya göre, sonrasında koluna taktığı kapı ile kayıplara karıştı. Apartmanın girişinde kapının olmadığını fark eden apartman sakinleri ise güvenlik kameraları incelendiğinde kapının çalındığını fark etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Zürafa sokağın kültürel dönüşümü için istişare...
Zürafa sokağın kültürel dönüşümü için istişare...
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616