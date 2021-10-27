Senarist yeğenini çekiçle öldüren dayının yargılanmasına devam edildi

Güngören’de senaristlik yapan yeğeni Emre Duran’ı çekiç ve bıçak darbesiyle öldüren dayı Yaşar Kapcak’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada hakim dava dosyasına ulaşan ön raporda Yaşar Kapcak’ın hakkında “kasten öldürme” suçunda cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

Güngören’de senaristlik yapan yeğeni Emre Duran’ı (27), çekiç ve bıçak darbesiyle öldüren dayı Yaşar Kapcak’ın (53) yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar Kapcak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, maktul Emre Duran’ın annesi Saime Duran ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık Yaşar Kapcak’ın hakkında iddia edilen “kasten öldürme” suçunda cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair ön raporun mahkemeye geldiğini belirtti. Kapcak’ın avukatı raporu incelemek için süre talep ederek, müvekkilinin uzun süredir tutuklu bulunması ve sabit ikametgah adresinin bulunması nedenleriyle tahliye kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanıkla ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek asıl raporun beklenmesine hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın gerçekleştiği 23 Eylül 2020 tarihinde iş yerinden eve gelen anne Saime Duran’ın kapının açılmaması üzerine polise haber verdiği ve çilingir aracılığıyla kapının açıldığında maktul Emre Duran’ın kanlar içinde yerde yattığı ve sanık dayısı Yaşar Kapcak’ın da evin içinde olduğu anlatılmıştı. Kapı açıldığında evdeki doğalgazın açık durumda olduğu kaydedilen iddianamede, otopsi sonucuna göre maktul Emre Duran’ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü açıklanmıştı. İddianamede dayı Yaşar Kapcak hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.